Wta Charleston 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 4 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Charleston 2023 per la giornata di martedì 4 aprile. In South Carolina si concludono gli incontri di primo turno e allo stesso tempo prendono il via quelli di secondo, con l’esordio di alcune teste di serie importanti. Sul campo centrale apre la giornata Paula Badosa, sempre alla ricerca di una migliore condizione e di risultati dopo gli ultimi difficili mesi. La sessione serale spetta a Viktoria Azarenka contro Sloane Stephens in un match che sulla carta promette molto bene. A seguire sarà il turno di Ons Jabeur contro l’ucraina Tsurenko. Di seguito il programma completo.

CREDIT ONE STADIUM

Ore 17:00 – (12) Badosa vs Sherif

a seguire – Navarro vs (9) Keys

a seguire – Sasnovich vs Kenin (dall’1-6 7-6 0-3)

a seguire – Rogers vs (13) Collins

Non prima dell’01:00 – (6) Azarenka vs Stephens

a seguire – Tsurenko vs (2) Jabeur

ALTHEA GIBSON

Ore 17:00 – Parks vs Shnaider

a seguire – McNally vs Niemeier

a seguire – Fernandez vs Rodin

a seguire – Cornet vs Kalinskaya

COURT 3

Ore 17:00 – Friedsam vs Gracheva

a seguire – Dolehide vs Lisicki

a seguire – Wang vs Baptiste

COURT 4

Ore 17:00 – Liu vs Pera

a seguire – (16) Bouzkova vs Bucsa