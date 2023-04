F1, Horner sulla bandiera rossa: “Capisco la logica dietro, l’obiettivo è finire in condizioni di gara”

Il GP d’Australia ha visto il secondo trionfo stagionale di Max Verstappen, ma soprattutto ha portato con sé un discreto numero di polemiche dopo le continue interruzioni e decisioni da parte della direzione gara in quel di Melbourne. Christian Horner – team manager della Red Bull – però sembra comprendere le ragioni: “Quando sei in testa e arriva una bandiera rossa a tre giri dal termine è sempre frustrante perché puoi solo perderla la gara. Però capisco la logica dietro, quella di voler finire in condizioni di gara invece di stare dietro alla Safety Car per tre giri”.

“Si tratta di un argomento spesso discusso nelle riunioni dei team principal, credo l’opzione migliore sia quella di finire sempre in condizioni di gara. Quindi se sono riusciti a liberare e pulire il circuito in modo da farla ripartire, allora questa è la cosa giusta”, ha aggiunto Horner.