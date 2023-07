Wta Budapest 2023, programma, orari e ordine di gioco martedì 18 luglio

Il programma di martedì 18 luglio del Wta di Budapest 2023. Nella seconda giornata dedicata al main draw, esordio per le prime due teste di serie Pera e Zhang, in apertura e chiusura sul Centre Court. Nel mezzo tanto spazio alle giocatrici di casa, tra le quali spicca il derby tra Babos e Bondar. Ecco l’ordine di gioco completo con tutti gli orari.

Centre Court

Ore 11 – Pera vs Shnaider

A seguire – Stollar vs Burillo Escorihuela

A seguire – Babos vs Bondar

A seguire – Toth vs Zhang

Grandstand 4

Ore 11 – Rodina vs Siskova

A seguire – Saville vs Martincova

A seguire – Volodko vs Putintseva

A seguire – Podoroska vs Hunter

Court 1

Ore 11 – Grammatikopoulou vs Korpatsch