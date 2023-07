Olimpiadi 2024, Ministro dello Sport russo: “Possibilità di partecipazione”

Oleg Matytsin, Ministro dello Sport russo, ha parlato oggi a Mosca in conferenza stampa rispondendo a una domanda in merito alla partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Ci sono alcune possibilità, stiamo dialogando con il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) attraverso le strutture competenti, il Comitato olimpico russo e le federazioni stanno negoziando a livello internazionale. Alcune federazioni internazionali hanno deciso di invitare i nostri atleti a partecipare alle competizioni, purtroppo sotto bandiera neutrale e senza inno nazionale che per noi è un elemento discriminatorio”.