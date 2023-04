Wta Bogotà 2023, qualificazioni: Brancaccio al turno decisivo, fuori Colmegna

Una vittoria ed una sconfitta per l’italtennis nelle qualificazioni del WTA 250 di Bogotà. Sulla terra rossa della capitale colombiana Nuria Brancaccio come da pronostico supera facilmenta sedicenne di casa Arias Valentina Mediorreal con il punteggio di 6-0 6-2 in solamente 48′ di gioco. Domani la n°207 del ranking mondiale purtroppo non sfiderà in un derby Martina Colmegna, anch’essa presente nel medesimo spot di tabellone. Purtroppo l’altra azzurra, anch’essa confermando il pronostico della vigilia, si è arresa nettamente alla testa di serie numero due, la messicana Contreras-Gomez con lo score di 6-1 6-3. Brancaccio sfiderà lei nel tentativo di conquistare un posto nel main draw.