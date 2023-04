Inter-Fiorentina 0-1: la disperazione di Tramontana per il terzo ko di fila (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 56

La disperazione di Filippo Tramontana: il cronista tifoso di 7 Gold deve fare i conti con l’ennesima prestazione condita da innumerevoli occasioni da gol mancate. Un’altra sconfitta per l’Inter di Simone Inzaghi, che a San Siro si deve arrendere per 1-0 alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Terzo ko di fila e quarto nelle ultime cinque per i nerazzurri, che non iniziano nel migliore dei modi un mese fondamentale per la loro stagione.