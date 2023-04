Wta Bogotà 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 7 aprile con Brancaccio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Bogotà 2023 della giornata di venerdì 7 aprile. Al via i quarti di finale in Colombia, dove tra le protagoniste ci sarà anche l’azzurra Nuria Brancaccio, a caccia di un’incredibile semifinale. Dopo aver ottenuto il primo successo in carriera a livello Wta, battendo al primo turno Papamichail, l’azzurra si è ripetuta contro Kraus e ora non vuole fermare la sua corsa. A contenderle l’accesso tra le migliori quattro sarà la tedesca Maria, sconfitta lo scorso anno nel Challenger di Bari nell’unico precedente. Di seguito il programma completo.

CANCHA CENTRAL

Dalle ore 17:00 – Brancaccio vs (2) Maria

Non prima delle ore 19:00 – (6) Pigossi vs Jones

A seguire – (4) Rakhimova vs (7) Sorribes Tormo

Non prima delle ore 23:00 – Zidansek vs Stearns