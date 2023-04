Lecce-Napoli, Corvino: “Speriamo che i ragazzi ci regalino gioie come già fatto contro le big”

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha parlato a Telerama Talks dell’imminente partita contro il Napoli: “Fin da inizio campionato ce la stiamo giocando e dobbiamo continuare a farlo. Sappiamo che la Serie A è un animale difficile da domare, specialmente per una matricola come noi. Abbiamo dimostrato in quasi tutte le sfide disputate di essere in condizioni di giocarcela. Mancano dieci partite e abbiamo 8 punti di vantaggio, a inizio stagione era inimmaginabile“.

Corvino ha poi aggiunto sul Napoli: “Ce la vedremo contro una squadra in onore di Scudetto che ne ha avute per tutti, salvo il Milan. Scenderemo in campo sostenuti dai nostri tifosi e ci auguriamo che i ragazzi riescano a regalarci gioie, come già fatto contro le grandi. Ogni partita deve essere una lotta per noi“.