Highlights Valencia-Virtus Bologna 79-68, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Il video con gli highlights di Valencia-Virtus Bologna 79-68, match valido per la penultima giornata di regular season di Eurolega 2022/2023. Sconfitta per le vu nere sul parquet degli spagnoli, per tre quarti assolutamente in partita i ragazzi di Scariolo, che però crollano negli ultimi dieci minuti, rimediando ancora una sconfitta, sono 20 ora a fronte di 13 vittorie. Di seguito ecco le immagini salienti.