Wta Bogotà 2023, Nuria Brancaccio si ferma ai quarti: vince Tatjana Maria in due set

Termina ai quarti di finale l’ottimo torneo di Nuria Brancaccio in quel di Bogotà, sconfitta nei quarti di finale dalla tedesca Tatjana Maria. Passata attraverso le qualificazioni e poi in grado di vincere nettamente nei primi due turni del tabellone principale ai danni di Papamichail e Kraus, la tennista campana quest’oggi ha potuto poco contro la seconda testa di serie dell’evento. Un 6-3 6-2 netto a favore della semifinalista di Wimbledon uscente e numero 66 del ranking, avanti nel punteggio sin dalle primissime fasi dell’incontro. L’azzurra può in ogni caso festeggiare i suoi primi successi nel circuito maggiore e un best ranking al n°170, migliorandi di 36 posizioni quello attuale.