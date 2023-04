Manchester City, il Barcellona piomba su Cancelo: blaugrana in pole in caso di addio al Bayern

Dopo il suo trasferimento al Bayern Monaco, Joao Cancelo, potrebbe tornare a vestire la maglia del Manchester City al termine di questa stagione. Il futuro dell’esterno portoghese, però, è tutto da scrivere poiché la sua valutazione pari a circa 70 milioni rende complicata una permanenza in Bundesliga. In caso di ritorno in Inghilterra, invece, potrebbero aprirsi diversi scenari con il Barcellona che segue con grande interesse la situazione e che potrebbe fare un tentativo. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, i blaugrana sarebbero già stati informati sul fatto che Cancelo non resterà al Bayern e per questo motivo, starebbero valutando un possibile prestito. Il giocatore, però, vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo così da evitare di cambiare nuovamente destinazione nel prossimo futuro. La situazione è tutta da monitorare in vista della sessione estiva di calciomercato.