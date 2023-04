Atp Houston 2023: Tiafoe in semifinale, sorprese Brouwer e Hanfmann

Allarme rientrato in Texas, con l’Atp 250 di Houston 2023 che si avvia finalmente alla conclusione. Nella giornata di sabato si sono infatti disputati i match di secondo turno e quarti di finale e ora sono rimasti in quattro a contendersi il titolo. Il favorito non può che essere Frances Tiafoe, prima testa di serie, che ha regolato Steve Johnson e Jason Kubler, senza perdere set. In semifinale se la vedrà contro il qualificato Brouwer, che dopo aver estromesso John Isner ha fatto fuori un altro giocatore statunitense, ovvero JJ Wolf. Nella parte bassa del tabellone, a contendersi il pass per la finale saranno invece Etcheverry e Hanfmann. L’argentino, ottava testa di serie, ha avuto la meglio di Purcell e Garin, mentre il tedesco – anche lui proveniente dalle qualificazioni – ha sconfitta la seconda forza del seeding Paul e il ceco Machac.

