Wta Birmingham 2023, inizio dei match posticipato per pioggia: gli aggiornamenti

Arrivano pessime notizie da Birmingham, dove questo settimana si gioca il Rothesay Classic, torneo Wta 250. A causa della pioggia, è stato infatti posticipato di un’ora l’inizio dei match per quanto riguarda la giornata odierna di martedì 20 giugno. I primi incontri erano in programma alle 12:00 (le 11:00 locali), mentre non inizieranno prima delle 13:00 (le 12:00 locali). Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento: le partite non cominceranno prima delle 14:00.