Atp Halle 2023: Vavassori ripescato in tabellone come lucky loser, sfiderà Bautista Agut

Andrea Vavassori è stato ripescato come lucky loser e sfiderà Roberto Bautista Agut al primo turno dell’Atp 500 di Halle 2023. Sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni da Giron, il tennista azzurro è stato baciato dalla fortuna ed avrà l’opportunità di disputare il prestigioso torneo tedesco. Decisivo il ritiro di Daniel Altmaier, anche lui lucky loser in virtù del forfait di Felix Auger-Aliassime. Saranno dunque tre gli italiani impegnati ad Halle e, curiosamente, scenderanno in campo contemporaneamente alle ore 12:00.