WTA Berlino 2023, partite sospese per pioggia: gli aggiornamenti

Sono stati sospesi per pioggia i primi tre match del Wta 500 di Berlino 2023 in programma nella mattinata odierna di martedì 20 giugno. Le giocatrici hanno fatto in tempo solamente a riscaldarsi e a disputare due game prima che il maltempo le costringesse a uno stop. I tre match interrotti sono Kasatkina-Avanesyan, P.Kudermetova-Rybakina e Siegemund-Blinkova. Di seguito tutti gli aggiornamenti.