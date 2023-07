Wta Bad Homburg 2023: Bronzetti sconfitta in finale, titolo a Siniakova

Niente da fare per Lucia Bronzetti, che non è riuscita a chiudere nel migliore dei modi una settimana molto positiva e si è arresa nella finale del torneo WTA 250 di Bad Homburg 2023 (erba) alla più quotata Katerina Siniakova con il punteggio di 6-2 7-6 in 1h36′. Vittoria meritata per la ceca, che ha dominato per larghi tratti salvo un clamoroso passaggio a vuoto nel momento di chiudere nel secondo set. Nonostante la sconfitta, Bronzetti si gode comunque il best ranking (al numero 47) e il ritorno tra le prime 50 del mondo. Quarto titolo in carriera invece per Siniakova, che a partire da lunedì sarà la nuova numero 32 del ranking Wta.

CRONACA – Partenza in salita per Lucia, che nei primi due turni di risposta si porta sullo 0-30, salvo poi non riuscire a procurarsi mai la palla break e subire quattro punti consecutivi. Di contro, Siniakova conquista il break a zero nel secondo gioco e in un batter d’occhio si porta sul 3-0. Bronzetti non si disunisce, si sblocca e continua a creare difficoltà alla sua avversaria. Ancora una volta, però, ad avere la meglio è la ceca, che sul 5-2 conquista un secondo break e fa suo il parziale per 6-2 in 34 minuti di gioco. Siniakova parte bene anche nel secondo parziale, dove subisce sì il break in apertura ma piazza l’immediato contro break e si porta sul 2-1. Qui, il match viene sospeso per pioggia e le giocatrici tornano negli spogliatoi, dove rimarranno per circa tre ore.

Quando il match riprende il copione non cambia e, nonostante Lucia continui a lottare, a spuntarla è quasi sempre Siniakova, che si issa in maniera relativamente agevole sul 5-2, a un solo game dal titolo. La partita però è tutt’altro che finita: Bronzetti approfitta infatti della tensione che divora la sua avversaria, a un passo dal quarto titolo in carriera, e inanella un parziale di 12 punti a 0. Siniakova evita il peggio e, portando a casa ai vantaggi un travagliato turno di servizio, riesce quantomeno a garantirsi il tie-break. Nel dodicesimo gioco, tuttavia, la tensione torna a farle compagnia e Bronzetti non perdona, raggiungendola al tie-break. Purtroppo le cose si mettono male fin da subito per Lucia, che commette un doppio fallo in avvio e poi sbaglia di metri un dritto. Si cambia dunque campo sul 5-1 Siniakova e poco dopo la ceca si procura quattro match point consecutivi. Bronzetti annulla i primi tre con altrettanti colpi vincenti, ma sul quarto sbaglia e deve capitolare.