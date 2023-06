Wta Bad Homburg 2023: Bronzetti parte con una vittoria. Sconfitta per Cocciaretto

Buona la prima per Lucia Bronzetti, che al primo turno del WTA 250 di Bad Homburg 2023 (Germania) ha sconfitto in due set Julia Grabher. 6-4 6-1 il punteggio in favore dell’azzurra, brava a rispettare il pronostico della vigilia ed imporsi in 1h16′. Entrambe al primo match stagionale sull’erba, superficie che nessuna delle due predilige, ad avere la meglio è stata Bronzetti, capace di bissare il successo ottenuto ai danni dell’austriaca nella recente finale di Rabat. Prova davvero molto positiva per Lucia, che ha servito benissimo, vincendo addirittura l’81% di punti con la prima in campo. Non si può dire lo stesso della Grabher, la quale ha commesso la bellezza di 10 doppi falli e non è mai riuscita neppure a conquistare un break. Al prossimo turno, Lucia se la vedrà contro la teata di serie numero tre Sherif.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Nulla da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto. Numero sette del seeding, la giovane tennista marchigiana si è arresa con il punteggio di 6-3 6-4 alla ceca Katerina Siniakova. Nonostante una classifica leggermente migliore (ma stiamo parlando di una decina di posizioni), la ceca può vantare senza dubbio un’esperienza maggiore sui campi in erba, avendo raggiunto tre volte il terzo turno in singolare e vinto in due occasioni il torneo di doppio. Non una buona prestazione al servizio per Cocciaretto, che ha subito ben quattro break, due per set.