Wta Austin 2024, esordio amaro per Lucia Bronzetti: battuta in due set da Wang

Semaforo rosso per Lucia Bronzetti nel primo turno dell'”ATX Open, torneo Wta 250, che si sta disputando sui campi in cemento del Westwood Country Club di Austin, la capitale del Texas. La 25enne di Villa Verucchio, n.52 del ranking e quarta favorita del seeding, ha ceduto per 7-6(5) 6-4, dopo una battaglia di quasi due ore di gioco, alla cinese Yafan Wang, n. 69 delle classifiche Wta.

PRIMO SET – L’inizio di match è molto equilibrato con entrambe le giocatrici che tengono i rispettivi turni di servizio senza patemi d’animo almeno sino al quinto game quando Bronzetti si fa pericolosa in risposta e mette a segno il primo break dell’incontro. Il vantaggio però dura il tempo di cambiare cambio: la cinese impatta sul 3-3, tutto da rifare. Ogni game si fa combattuto, Lucia sotto 4-5 annulla tre set point (di cui due consecutivi) e riesce a tenere un delicatissimo turno di battuta: 5-5. L’azzurra nell’undicesimo gioco ha anche l’occasione di brekkare nuovamente la sua avversaria, ma Wang non molla e difende il suo turno di servizio. L’epilogo naturale è il tie-break dove la cinese parte meglio e si invola sul 4-1, ma Bronzetti è brava a rimanere attaccata e a pareggiare i conti sul 4-4. Per Lucia però è solo un’illusione, Wang torna avanti e chiude 7-5.

SECONDO SET – Bronzetti non ha un contraccolpo psicologico, rientra bene in campo nel secondo set e riesce a tenere i suoi primi turni di servizio con autorità. Nel quinto game però arriva il passaggio a vuoto che proietta la cinese avanti 4-2, Lucia è ad un passo dal baratro, salva quattro palle break nel settimo gioco, due match point nel nono e rimane attaccata sino alla fine. Ma Wang al servizio è una sentenza, non trema, e chiude i conti 7-6 6-4.