Lazio, Luis Alberto: “Fatto poco, abbiamo perso troppe partite”

“Abbiamo fatto poco, nel primo tempo non meritavamo di essere in vantaggio e nel secondo non siamo stati bravi a sfruttare il contropiede per il possibile due a zero, peccato“. Lo ha detto a Sky il centrocampista biancoceleste Luis Alberto al termine della sfida disputatasi questa sera allo stadio Franchi fra Fiorentina e Lazio, conclusasi con il successo per 2-1 dei gigliati. “Abbiamo perso tante partite, oggi era importantissima per la classifica, il calcio è questo, se sbagli troppo, poi paghi, anche se anche loro hanno sbagliato tanto – ha aggiunto Luis Alberto – Pensiamo alla prossima partita. Dobbiamo migliorare tanto, ancora mancano 13-14 partite, non dobbiamo mollare perche’ senno’ saranno duri questi mesi. In classifica è difficile essere nelle posizioni dove vogliamo stare. Dobbiamo essere piu’ squadra, parlare meno ed allenarci di piu’“. “Se non pensiamo al Milan ma al Bayern Monaco saremo fuori di testa. Vogliamo arrivare bene alla gara di venerdì e recuperare tanti giocatori, soprattutto a centrocampo ed in attacco, e speriamo di fare una buona partita contro il Milan, davanti la nostra gente. Ogni volta che cerchiamo di fare un passo in avanti ne facciamo uno indietro“, ha concluso Luis Alberto.