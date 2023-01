Wta Auckland 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 4 gennaio per il Wta 250 di Auckland 2023. Giornata di match di secondo turno, oltre alla prosecuzione degli ultimi incontro di primo turno interrotti per pioggia. Torna in campo Venus Williams, che all’età di 42 anni non vuole smettere di stupire, ed Emma Raducanu, determinata a riscattarsi dopo un 2022 complicato. Attenzione anche a Leylah Fernandez, terza forza del seeding. Di seguito l’ordine di gioco completo.

STADIUM

Dalle ore 22:00 – Xin. Wang vs Kenin

A seguire – Prosecuzione Masarova vs (2) Stephens (interrotta sul 2-1)

A seguire – Grabher vs (3) Fernandez

A seguire – V. Williams vs Zhu

Non prima delle ore 07:00 – Kuzmova vs Raducanu

GRANDSTAND

Dalle ore 22:00 – Zidansek vs Davis

A seguire – Hibino vs (7) Kovinic

A seguire – (5) Xiy. Wang vs Muchova (interrotta sul 3-5)

A seguire – (8) Marino vs Bonaventure