Wta Amburgo 2023: Trevisan annichilisce Osorio e accede ai quarti di finale

Martina Trevisan travolge in due set Camila Osorio e stacca il pass per i quarti di finale nel torneo Wta 250 di Amburgo 2023 (terra battuta). Tutto facile per l’azzurra, che si è imposta con un sonoro 6-1 6-3 in 1h25′ ed ha proseguito il suo percorso nel torneo tedesco. Un successo prestigioso e netto che dà fiducia a Martina in attesa di scoprire la sua prossima avversaria, che potrebbe essere la croata Donna Vekic, prima forza del seeding.

CRONACA – Match a senso unico in cui Martina ha avuto in mano il pallino del gioco fin da subito ed ha concesso pochissimo alla sua avversaria. Emblematica la partenza dell’azzurra, che ha conquistato i primi cinque giochi e l’ha fatto con una facilità notevole. Osorio ha evitato il bagel e si è sbloccata nel finale, salvo subire comunque un pesante 6-1. Leggermente più equilibrato il secondo set, in cui la colombiana ha trovato maggiore solidità al servizio ed è riuscita a impensierire in risposta Martina. La sostanza però non è cambiata e l’azzurra ha prevalso per 6-3 grazie al break decisivo arrivato nel quarto gioco.