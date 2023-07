ATP Amburgo 2023, Musetti inizia col piede giusto e vince su Ymer in due set

Ottimo inizio per Musetti sulla terra rossa di Amburgo. L’italiano ha sconfitto Ymer in due set, il primo vinto 6-4 e il secondo 6-1. Una partita inizialmente avversa al campione in carica del torneo, che però è riuscito a rimontare e a chiudere il primo set vittorioso, seppur con una difesa strenua di Ymer. La seconda parte del match invece ha visto Musetti quasi del tutto dominante sull’avversario, tanto da portare il punteggio sul 4-0, prima che Ymer riuscisse ad ottenere il 4-1. In pochi minuti, poi, il tennista italiano ha chiuso l’incontro ottenendo il 6-1 necessario per la vittoria.

LA PARTITA – La partita si apre con Ymer particolarmente aggressivo e il tabellone segna 3-1 in suo favore. Musetti però sembra trovare il giusto ritmo con l’avanzare del match e riesce a recuperare in fretta sfruttando diverse palle break. Il campione in carica di Amburgo conclude il primo set in vantaggio per 6-4 e all’inizio del secondo set, dimostra una netta superiorità sull’avversario svedese, che dopo uno sprizzo iniziale non riesce a contrastarlo in alcun modo. Musetti si porta sul 4-0 con una serie di scambi conclusi in modo quasi perfetto, mentre Ymer riesce a conquistare un solo game, portando la partita sul 4-1. L’italiano però non si lascia intimorire da una possibile rimonta dello svedese e in pochi minuti chiude il match conquistando prima il 5-1 e poi concludendo l’incontro 6-1 con tre palle break. Musetti supera così il primo ostacolo del torneo e ora dovrà cercare di difendere il titolo collezionato lo scorso anno proprio su questo campo. Il prossimo avversario dell’italiano sarà uno tra il brasiliano Seyboth Wild e lo slovacco Kovalik.