Wta Adelaide 2024: esordio amaro per Paolini, passa Bucsa con un doppio 6-3

Non è andato come sperato l’esordio di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Adelaide 2024, secondo torneo della sua stagione dopo la United Cup. La giocatrice azzurra è infatti uscita di scena già al primo turno per mano della spagnola Cristina Bucsa, ripescata in tabellone come lucky loser e capace di imporsi per 6-3 6-3 in 1h34′ di gioco. Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, Paolini è incappata in una giornata no e non è riuscita ad impensierire la sua avversaria tanto che, ad eccezione del primo game del match, è sempre stata in svantaggio nel punteggio e costretta a inseguire.

A fare la differenza in negativo è stato il servizio, che non ha funzionato minimamente e le ha causato molteplici problemi. Pesano soprattutto i pochi punti vinti con la seconda (appena il 33%). Bucsa ne ha dunque approfittato e, nel primo set, ha ottenuto la bellezza di quattro break. Nel secondo parziale, invece, si è portata rapidamente sul 5-1 prima di amministrare il vantaggio. La spagnola se la vedrà al secondo turno contro Elena Rybakina, fresca vincitrice del titolo a Brisbane, mentre Jasmine volerà a Melbourne per preparare al meglio l’Australian Open, dove sarà testa di serie e potrà giocarsi le sue carte.