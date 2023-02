Wta Abu Dhabi 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 10 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 10 febbraio per il Wta 500 di Abu Dhabi 2023. Tempo di quarti di finale nel torneo in corso di svolgimento negli Emirati Arabi, con le prime due teste di serie ancora in corsa. E saranno proprio loro ad aprire la giornata, con Belinda Bencic impegnata come primo match contro Rogers e Daria Kasatkina che invece scenderà in campo a seguire contro la cinese Zheng. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Dalle 12:00 – Rogers vs (2) Bencic

a seguire – (1) Kasatkina vs Zheng

a seguire – Pliskova o Rybakina vs Haddad Maia o Putintseva

Non prima delle 16:00 – (4) Kudermetova vs (8) Samsonova