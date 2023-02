Wta Abu Dhabi 2023: Haddad Maia sorprende Rybakina, fuori anche Kasatkina contro Zheng

Beatriz Haddad-Maia firma la sorpresa del giorno ad Abu Dhabi, dove estromette nei quarti di finale la recente finalista degli Australian Open, la kazaka Elena Rybakina. Vittoria in rimonta per la tennista brasiliana, che continua a scalare il ranking: 3-6 6-3 6-2 il punteggio con il quale ha conquistato l’accesso alle semifinali. Ora contenderà un posto nell’atto conclusivo a Belinda Bencic, senza dubbio una delle giocatrici più in forma di questo inizio di 2023. La svizzera quest’oggi si è imposta per 7-6(5) 6-2 su Shelby Rogers.

Non ci sarà il derby tutto made in Russia nell’altra semifinale, dato che la testa di serie numero uno Daria Kasatkina è stata malamente estromessa dal torneo da Qinwen Zheng. La cinese in 1h e 19′ di gioco ha dominato con lo score di 6-1 6-2 e per la numero otto del mondo arriva un’altra delusione dopo il brutto Australian Open, in cui aveva perso all’esordio. Domani affronterà Liudmila Samsonova, vincente per 6-3 6-3 nel derby su Kudermetova.