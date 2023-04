Wta 1000 Madrid 2023, Errani vincente nella lotta: supera le quali e vola nel main draw

Diventano sei le azzurre nel tabellone principale dell’importante Wta 1000 di Madrid. Sara Errani è infatti riuscita a superare le qualificazioni, battendo nel turno decisivo la britannica Jodie Burrage dopo 2h e 34′ di battaglia. Solita altalena di emozioni per la veterana romagnola, che si è imposta con il punteggi di 6-7(7) 7-5 6-2. Brava Sara a restare in partita dopo un primo parziale perso al fotofinish dopo quasi un’ora di gioco e anche a chiudere la seconda frazione al dodicesimo game nonostante non avesse sfruttato un break di vantaggio in precedenza.

Nel terzo parziale Burrage cedeva di schianto andando subito sotto 0-4 e 0-40 sul suo servizio. A questo punto arrivava una reazione d’orgoglio fino al 2-4, ma la Errani riusciva a reagire e a chiudere 6-2 il match, conquistando così il main draw. Un altro bel traguardo per l’ex top-5 mondiale, all’interno di una stagione che l’ha vista rientrare nelle prime 100 del ranking.