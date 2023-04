Barcellona, Xavi: “Non abbiamo ancora vinto la Liga. Semmai matematicamente in Champions”

“La gente sa bene che difficoltà abbiamo avuto anche a livello istituzionale, non siamo ancora campioni, ma se riusciremo a vincere la Liga lo faremo con grandi meriti. E’ chiaro che ogni vittoria in più ci dà maggiore tranquillità, ma ci sono ancora 24 punti in palio e noi ne abbiamo 11 di vantaggio. È un distacco significativo, ma non definitivo”. Così Xavi, allenatore del Barcellona, prima della sfida contro il Rayo Vallecano, altro passo verso la conquista ormai imminente della Liga: “Non pensiamo ai record o ai 9 gol incassati in queste 30 partite, non penso ai 100 punti, semmai vedo che siamo matematicamente qualificati alla Champions con 8 giornate ancora da giocare”.

E ancora: “Ora dobbiamo pensare al Rayo, sarà una partita complicata, su un campo più piccolo e contro una squadra che gioca con grande intensità, nessuna come lei nella Liga, in più lottano su ogni pallone. Vincere questa Liga avrebbe un grande valore, il ‘barcelonismo’ ne capirebbe il significato”. Sul vantaggio nei confronti del Real Madrid e sulle parole di Ancelotti: “Ha ragione, interpreto le sue parole come un elogio, è la dimostrazione che abbiamo fatto grandi cose fin qui. Festa del trionfo? Non ho preferenze sul dove e quando, sicuramente meglio nel nostro stadio, ma l’importante è vincerla”.