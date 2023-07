Wimbledon: Jannik Sinner è il terzo italiano di sempre in semifinale

Grazie alla vittoria ai danni del russo Roman Safiullin, Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2023. Il tennista azzurro riesce finalmente a sfatare il tabù quarti e, al quinto tentativo, ottiene la sua prima semifinale in carriera a livello slam. Si tratta di un risultato storico anche per il tennis italiano. Sinner diventa infatti il terzo giocatore azzurro di sempre a raggiungere la semifinale del torneo di Wimbledon. Prima di lui c’erano riusciti soltanto Matteo Berrettini, che nel 2021 si spinse addirittura in finale, e Nicola Pietrangeli nel 1960.