Tiro a volo, Coppa del Mondo Skeet: azzurri tutti in corsa per le finali

Continua la Coppa del Mondo ISSF a Lonato del Garda, con la seconda sessione di qualificazione della gara di skeet individuale che si è tenuta oggi. Dopo i primi mille piattelli, tutti gli atleti italiani risultano in corsa per le finali, in programma per domani. Nella categoria maschile spicca il danese Jesper Hansen, l’unico tra tutti gli atleti ad aver collezionato un punteggio netto. Alle sue spalle si trovano poi nove tiratori, tutti a 99, tra cui Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro. Buoni anche gli altri piazzamenti tricolori, con Luigi Lodde che ha collezionato un 97.

Nella categoria femminile continua il trend positivo dell’Italia. In testa alla classifica si trovano la cinese Yiting Jang e la statunitense Samantha Simonton a 98, mentre sette tiratrici con 97 le inseguono, tra cui Diana Bacosi e Chiara Cainero. Martins Bortolomei segue con un 90. Gli atleti impegnati nella categoria RPO hanno ben figurato, anche se sono in gara solo per i punti del ranking mondiale, con Elia Sdruccioli e Simona Scocchetti che portano a casa un perfetto 100, mentre Erik Pittini ha collezionato un 99 e Chiara di Marziantonio un 91. Domani sono in programma gli ultimi 25 piattelli della sessione di qualificazione e i migliori sei tiratori e tiratrici avranno accesso alle finali delle 15.00.