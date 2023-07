Wimbledon 2023, Tsurenko e Bogdan giocano il tie-break più lungo nella storia dei Grand Slam di singolare femminile

Un tie-break quasi infinito quello tra Lesia Tsurenko e Ana Bogdan che ha deciso il match di terzo turno a Wimbledon 2023. Un tie-break decisivo sul 6-6 al terzo set, caratterizzato da ben 38 punti giocati dalla due atlete. Alla fine a spuntarla è la tennista ucraina, che ha la meglio per 20-18 riuscendo a concretizzare il sesto match point dopo averne annullati cinque in totale alla sua avversaria. Si tratta del tie-break più lungo della storia del tennis femminile a livello di Grand Slam. Resiste di poco quello assoluto, vinto per 22-20 dall’uzbeka Amanmuradova sulla tedesca Zaja in un ITF da 25K a Mosca nel 2017.