“Napoli torna campione!”, tutti i gol Scudetto raccontati e disegnati da Anna Trieste e Paolo Castaldi

A partire dal prossimo 11 luglio uscirà nelle librerie “Napoli torna campione!“, un libro realizzato dalla giornalista sportiva Anna Trieste e da Paolo Castoldi, nel quale saranno raccontati e disegnati i gol decisivi per la conquista del terzo scudetto degli azzurri. Anna Trieste ha spiegato la sua scelta stilistica ed editoriale: “Non era possibile raccontare il cammino che ha portato il Napoli a vincere il terzo scudetto senza i gol e non era possibile raccontare i gol senza le immagini o senza le parole. Ogni singolo gol di questo viaggio epico è stato come ognuno dei quartieri di Napoli: diverso da tutti gli altri, ma al tempo stesso uguale perché caratterizzato dagli stessi elementi comuni. Le azioni di gioco sono visualizzate con efficacia, chiarezza e spettacolarità attraverso un unico sguardo a volo d’uccello sul campo e commentate da testi precisi e pieni di passione”.

“Perché il Napoli non è soltanto una squadra: il Napoli è un credo. Trasversale, totalizzante, capace di unire uomini e donne, adulti e bambini, di ogni classe sociale e colore politico. Lo spirito del Napoli e il senso di appartenenza che anima i suoi sostenitori riempiono ogni pagina di questo libro, racconto e celebrazione di una formazione generosa, nel gioco come con i propri tifosi. Forza, potenza, caparbietà intelligenza tattica, furbizia nel senso omerico del termine e genio inteso sia nel senso italico di ‘talento’ sia nel senso napoletano di ‘voglia’. Nessuno più di Kvaratskhelia, Raspadori, Politano, Di Lorenzo e Osimhen ha voluto, fortissimamente voluto, riportare lo scudetto a Napoli. Ed è per questo che per me è stato un onore immenso poterne ripercorrere e celebrare le gesta in un libro illustrato da Paolo Castaldi”, ha concluso la scrittrice.