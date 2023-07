Wimbledon 2023, Sinner-Galan: incredibile errore dell’arbitro nel tie-break, l’azzurro non ci sta

Il tie-break del primo set del match tra Jannik Sinner e Daniel Galan, valido per gli ottavi di finale di Wimbledon 2023, è stato caratterizzato da un clamoroso errore dell’arbitro. Sul 2-2, Marijana Veljovic, giudice di sedia serba, ha fatto overrule su un colpo di Sinner, giudicato ‘in’ dal giudice di linea. L’azzurro ha così chiamato il challenge, che ha evidenziato come la palla fosse proprio sulla linea. Inspiegabilmente, però, Veljovic non ha concesso il punto a Sinner, bensì l’ha fatto rigiocare.

Una scelta davvero folle, considerando che Galan non era stato minimamente disturbato dalla chiamata, arrivata dopo che aveva affossato in rete il suo rovescio. Persino un ragazzo pacato come Sinner ha rischiato di perdere le staffe, lamentandosi con l’arbitro (ma senza esagerare). Purtroppo non c’è stato nulla da fare, anzi, una volta fatto rigiocare il punto Galan ha anche servito un ace. Il primo set però è andato comunque a Jannik, bravo ad aggiudicarsi il tie-break per 7-4.