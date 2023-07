Psg, Sergio Rico: “Miglioro giorno dopo giorno, mi sento molto fortunato”

Attraverso un post su Instagram, Sergio Rico ha rotto il silenzio dopo la drammatica caduta da cavallo che l’ha costretto al ricovero in terapia intensiva fino a pochi giorni fa: “Volevo ringraziare ogni persona che mi ha mostrato e trasmesso il suo amore in questi giorni difficili. Continuo a lavorare per la mia guarigione, sto migliorando giorno dopo giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di rivedervi presto“. Il portiere del Psg è ancora sotto osservazione in ospedale a Siviglia, ma le sue condizioni sono migliorate significativamente.