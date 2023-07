Wimbledon 2023: Sabalenka rischia ma avanza. ok Swiatek. Tutto facile per Kvitova e Azarenka

Soffre, ma si salva quasi per il rotto della cuffia la testa di serie numero due del tabellone femminile Aryna Sabalenka a Wimbledon. Dopo un primo set perso malamente per 6-2 contro Varvara Gracheva, la bielorussa piazza l’allungo decisivo sul finire di secondo parziale e poi ha vita facile nel terzo per 6-2. Nessun problema per Iga Swiatek, che era attesa da un comunque complicato impegno contro la croata Petra Martic. La polacca vince il primo set per 6-2, con un rapido scambio di break e controbreak ma con l’ex top-15 che poi capitola perdendo per altre due volte il servizio. La numero uno del tabellone, di solito fredda e cinica, improvvisamente smentisce se stessa nel secondo set: avanti di un break conquistato a zero nel settimo game, dopo aver sprecato un match point in risposta subisce il controbreak, anche in questo caso a zero, e così facendo rimette tutto in parità sul 5-5, salvo poi alzare di nuovo il livello, strappare il servizio alla rivale e chiudere poi 7-5.

Molto bene Petra Kvitova, dominante nel 6-2 6-2 inflitto a Sasnovich, così come Viktoria Azarenka, che non soffre minimamente nel 6-2 6-4 con cui batte Daria Kasatkina. Chi invece ha dovuto lottare e recuperare una situazione quasi disperata è stata Bianca Andreescu, che si è ritrovata sotto 2-5 nel terzo parziale contro l’ucraina Kalinina, che ricordiamo finalista al torneo di Roma a maggio. La canadese, vincitrice dell’edizione 2019 degli Us Open, è riuscita a rimontare e imporsi per 10-7 al tie-break decisivo.

A proposito di tie-break decisivi, incredibile quello andato in scena tra Lesia Tsurenko e Ana Bogdan. Il 20-18 con il quale si è imposta l’ucraina è il più lungo mai giocatore in un tabellone di singolare femminile in un torneo dello slam. Bogdan si accontenterà di questo record provando a dimenticare i cinque match point non sfruttati. Vittorie in due set anche per Bencic, Jabeur e Svitolina, ottenute senza patemi d’animo rispettivamente contro Linette, Kenin e Bai.