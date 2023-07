Wimbledon 2023, ritiri Lehecka e Haddad Maia: cosa succede con le scommesse

Due ritiri nel pomeriggio di lunedì 10 luglio a Wimbledon 2023. Si tratta di Beatriz Haddad Maia e Jiri Lehecka, rispettivamente contro Rybakina e Medvedev. Ma cosa succede con le scommesse? Per quanto riguarda l’esito del testa a testa, tutto dipende dal regolamento interno del book sul quale si è puntato: in alcuni casi la scommessa sarà ritenuta nulla, in altri vincente/perdente (a seconda del risultato pronosticato). Buone notizie per chi ha scommesso su eventi legati ai primi due set di Medvedev-Lehecka: in questi casi le vincite saranno sicuramente accreditate perché le frazioni sono giunte alla loro conclusione.