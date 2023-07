Atalanta, Percassi: “Orgogliosi dell’arrivo di Adopo, merita questa squadra”

Luca Percassi, Ad dell’Atalanta, ha parlato in conferenza durante la presentazione di Michel Adopo: “E’ un ragazzo che merita questa squadra, ha espresso concetti semplici e legati alla nostra filosofia: è a disposizione del mister, sono convinto che migliorerà. Avremo tante partite davanti, sarà un campionato competitivo e affascinante, col ritorno in Europa”. Poi ha concluso: “Il suo arrivo ci riempie d’orgoglio, è un giorno importante. Ha la massima concentrazione e disponibilità al lavoro, ha già fatto molto. La nostra tifoseria ama queste caratteristiche in un giocatore”.