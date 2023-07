Wimbledon 2023, le quote di Alcaraz-Berrettini: favorito lo spagnolo, Matteo a 3

Chi partirà favorito tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz nel match di ottavi di finale di Wimbledon 2023? Risposta scontata, ma non troppo. Lo spagnolo è il numero uno al mondo ed è reduce da un titolo sull’erba del Queen’s, pertanto i giocatori contro cui partirebbe sfavorito si contano sulle dita di una mano (o direttamente su un dito). Eppure se c’è qualcuno che può metterlo in difficoltà quello è proprio Berrettini. Nonostante le tante incognite ad inizio torneo, l’azzurro ha sconfitto nell’ordine Sonego, De Minaur e Zverev, dimostrando di essere un cliente estremamente scomodo. Innanzitutto non bisogna dimenticare che Matteo vanta una finale nello slam londinese, raggiunta nel 2021 e persa solo contro un fenomeno come Djokovic. Poi, va tenuto a mente che Berrettini non ha ancora perso il servizio questa settimana, annullando tutte e sei le palle break concesse.

Lo sanno bene anche i bookmakers, le cui quote non rispecchiano particolarmente quelle di un match tra il numero uno e il numero 38 del mondo. Per fare un paragone, una vittoria di Hurkacz contro Djokovic paga tra 9 e 11 volte la posta. Berrettini è invece quotato tra il 2.80 e il 3.00, mentre la quota di Alcaraz si aggira sull’1.40. Un successo in tre set dello spagnolo vale 3.00, poco meno di una vittoria in quattro set (3.75). Lo spagnolo vittorioso al quinto è infine quotato 5.40. Per quanto riguarda Berrettini, invece, il set betting con la quota più basso è il 3-1 (7.40), seguito da 3-2 (8.00) e dal 3-0 (8.50). Infine, per quanto riguarda il mercato over/under, si parte dai 37.5 giochi (over 1.64, under 2.13) fino ad arrivare ai 44.5 giochi (over 2.29, under 1.56). Il confine più sottile è sul 41.5 giochi (over 1.87, under 1.84).