L’Inter ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Valentin Carboni e di Francesco Pio Esposito. Prolungamento pluriennale per i due giovani talenti nerazzurri, che potrebbero essere girati in prestito per fare esperienza. Carboni e Esposito si aggiungono alla lista di rinnovi dell’Inter con De Vrij, Calhanoglu e Bastoni.