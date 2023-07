Wimbledon 2023, i pronostici di George Russell: “Alcaraz e Jabeur batteranno Rune e Rybakina” (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 6

George Russell è uno dei principali ospiti dalle parti di Wimbledon nella giornata di oggi. Il pilota britannico della Mercedes è apparso in questi minuti anche sui profili social del torneo londinese, dove si è lanciato nei pronostici dei due match in programma sul Centrale. “Alcaraz batterà Rune nel match maschile, nel femminile scelgo Jabeur”, questa la prediction di Russell, come testimoniato dal video apparso sul profilo Twitter di Wimbledon.

IL VIDEO