F1, Vasseur: “Il budget cap non ci permette di fare un grande passo avanti, lavoriamo già al prossimo anno”

“Il budget cap non permette di realizzare un nuovo progetto come accadeva fino a qualche anno fa. Bisogna perciò adattare il proprio progetto alla situazione e, a mio avviso, in queste condizioni abbiamo fatto un buon passo avanti“. A dichiararlo è Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, che cerca di trovare il lato positivo nonostante una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative che di fatto ha compromesso la lotta al titolo di F1. Vasseur ha poi proseguito: “Bisogna tenere a mente che che il regolamento è più prescrittivo di prima e non è semplice fare un grande passo avanti nel corso di un campionato. Noi stiamo già lavorando al progetto della prossima stagione e tentare di correggere la direzione“. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.