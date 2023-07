Wimbledon 2023, Barazzutti: “Sinner ha una partita difficile, ma la porta a casa”

Corrado Barazzutti ha parlato all’Adnkronos dell’impegno che attende Jannik Sinner, opposto al russo Safiullin nei quarti di finale di Wimbledon 2023: “Jannik ha una ghiotta occasione per andare in semifinale. Sulla carta è favorito, si tratta di un match che deve vincere. Sicuramente l’avversario è da prendere con le pinze perché ha talento ed è sorprendente, ma ha anche una certa età. Sinner ha tutto da perdere, perciò mi aspetto un incontro complicato. Secondo me alla fine la porta a casa“. Su Berrettini, invece: “Ha giocato una grande partita contro Alcaraz, l’abbiamo ritrovato del tutto e questa è la cosa più importante. Il suo valore non è mai stato in discussione. Dopo un momento difficile finalmente è tornato ai suoi livelli“.