Inter, accordo a un passo col Manchester United per Onana: il portiere vuole la Premier

Il Manchester United fa sul serio per Onana e a questo punto sembra davvero a un passo l’accordo con l’Inter per arrivare al portiere del Camerun. Sky Sports UK, dall’Inghilterra, riporta di come gli ultimi colloqui fra le parti sono stati positivi, sia per quanto riguarda la quotazione del cartellino del portiere che per la formula dell’operazione, basata su una quota fissa e sui dei bonus facilmente raggiungibili. E i media britannici ricordano che l’estremo difensore sia desideroso di giocare in Premier League.