Wimbledon 2023, al via oggi le qualificazioni: orari e partite degli italiani

L’attesa è finita: finalmente comincia il torneo di Wimbledon. Questa settimana in realtà è solamente l’antipasto dato che si disputeranno le qualificazioni, mentre per il tabellone principale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Si comincia però già a respirare l’aria londinese e i campi di Roehampton sono pronti ad accogliere la bellezza di 128 giocatori. Il 12.5% dei tennisti che scenderanno in campo nella giornata odierna di lunedì 26 giugno sono italiani.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

A caccia del pass per il main draw a Church Road saranno infatti in 16: si tratta di Matteo Arnaldi, Alessandro Giannessi, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Luca Nardi, Mattia Bellucci, Raul Brancaccio, Franco Agamenone, Riccardo Bonadio, Francesco Maestrelli, Matteo Gigante, Federico Gaio, Francesco Passaro, Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. Di seguito orari e partite di tutti i tennisti azzurri impegnati.

ORE 12.00 ITALIANE

Pellegrino vs Noguchi – Court 4

Gigante vs Wendelken – Court 13

Agamenone vs Uchida – Court 7

SECONDO MATCH DALLE ORE 12.00 ITALIANE

Giannessi vs Broom – Stadium Court

Marterer vs Darderi – Court 3

Kovalik vs Nardi – Court 5

Kudla vs Passaro – Court 15

TERZO MATCH DALLE ORE 12.00 ITALIANE

Couacaud vs Brancaccio – Court 6

Bonadio vs Gomez – Court 7

Arnaldi vs Shang – Court 13

Gaio vs Cox – Court 14

Cazaux vs Zeppieri – Court 18

QUARTO MATCH DALLE ORE 12.00 ITALIANE

Cobolli vs Ficovich – Court 3

Bellucci vs Gakhov – Court 5

Maestrelli vs Gaston – Court 10

Polmans vs Vavassori – Court 16