Wimbedon 2023, Musetti: “Su erba ho buone sensazioni, giocare più match mi ha dato fiducia”

Alla vigilia del torneo di Wimbledon 2023, Lorenzo Musetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando innanzitutto del suo rapporto con una superficie ostica come l’erba: “Sto imparando a conoscerla meglio, ho delle buone sensazioni. Giocare più partite mi ha dato fiducia. Inoltre le condizioni non particolarmente veloci, come a Stoccarda, potrebbero aiutarmi“. Musetti, accreditato della quattordicesima testa di serie e nel possibile ottavo di Novak Djokovic, ha poi aggiunto: “Quest’anno ho preso casa a Londra e avremo la possibilità di cucinare. Mi auguro che la cucina italiana possa portarmi fortuna“.