L’esterno dell’Atalanta, Davide Zappacosta, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato della possibilità di un addio del tecnico Gian Piero Gasperini e del mercato attualmente in corso: “Gasperini era sempre il primo a spingere e a non mollare mai, per questo non ho mai creduto ad un suo addio. Mercato? Va sempre bene se arrivano giocatori forti, così si alza l’asticella”.