Volley, Superlega: Trento vince ancora e mantiene la testa della classifica

Nel tardo pomeriggio del 30 dicembre, sono numerose le squadre in campo per i match validi per la Superlega di volley maschile. Perugia batte in tre set Saturnia. Gli ospiti conquistano il primo parziale per 20-25, mentre nel set numero due si trovano a dover lottare più duramente, con la formazione di casa che annulla più set point ma che infine si arrende sul 24-26. Il terzo set chiude la partita, con i perugini che hanno la meglio per 19-25. In contemporanea, Milano vince su Modena per 3-0. I milanesi ottengono il primo set per 27-25 dopo una lunga battaglia punto a punto. Negli ultimi due parziali però Modena crolla, con Milano che vince 25-17 e 25-18. Anche Trento batte Latina in tre parziali. I padroni di casa si mantengono in controllo del match in tutti i set giocati, terminati rispettivamente 25-19, 25-20, 25-20.

Si protende fino al quarto set la gara tra Padova e Piacenza, terminata 1-3. I padroni di casa conquistano il primo set nel finale, chiudendolo per 26-24. I piacentini si portano però in vantaggio nel secondo parziale e dominano il resto della partita, vincendo 21-25, 19-25 e 18-25. Infine, l’ultima partita a terminare è quella tra Volley Milano e Lube, finita 1-3, La formazione casalinga vince il primo set 27-25, ma gli ospiti hanno la meglio nei tre parziali rimanenti. Lube vince infatti 21-25, 22-25, 23-25.