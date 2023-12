Ciclocross: lanciate birra e urina su Van der Poel, lui reagisce sputando ai tifosi

Mathieu Van Der Poel è stato il protagonista assoluto nella vittoria odierna nell’appuntamento di Hulst. Dopo aver vinto, riuscendo così a trionfare in tutte le prove di questa disciplina alle quali ha partecipato quest’anno, l’olandese ha sputato sui tifosi restando sulla bici dopo essersi avvicinato a un gruppetto di loro. Il video è diventato virale e alla base di questa reazione vi è, secondo la ricostruzione, il lancio da parte degli spettatori sul forte ciclista di diversi liquidi tra cui birra e addirittura urina nei precedenti passaggi in quel tratto.

“Mi avevano riempito di insulti e devo dire che la cosa si ripete a ogni gara, al punto che sono davvero. Non la smettevano di gridarmi ogni tipo di cosa, e lo hanno fatto fin dal riscaldamento. Che cosa mi dicevano? Chiedetelo a loro, io non lo ripeto, ma dopo un po’ è troppo anche per me. E con questo ho finito, non voglio più parlarne. Però certi comportamenti non dovrebbero avere spazio nel nostro sport”, ha spiegato il ciclista.