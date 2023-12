Volley, Superlega 2023/24: Modena passa al tie-break contro Catania

Una partita equilibrata, bella ed intensa che vede Modena uscire da Catania con due punti importanti e pesanti nella penultima giornata di andata della Superlega Italiana. I sicialiani hanno condotto per lungo tratto la partita, ma proprio negli ultimi punti hanno visto la maggiore esperienza del Modena uscire e chè stata decisiva per portare il match in Emilia.

La classifica di Catania è pesante, ed infatti, l’approccio dei sicialiani è costellato dalla paura e dall’ansia. Infatti Modena si porta avanti per la prima parte del primo set, ma non riesce a dare una sterzata definitiva. Torna in auge Catania che recupera e con una super prestazione sin da subito a muro si porta il primo set a casa.

Nel secondo set esce la qualità di Modena che piano piano e con la prestazione in crescendo di Guantorena riesce ad aggiudicarsi il secondo ed il terzo parziale che riesce a portarsi a casa la parità, ma la forza di Catania esce anche nel terzo set con la rimonta simile al primo set. Si va 2-1 ai sicialiani che si mettono in saccoccia minimo un punto in classifica per trovare respiro dopo un momento complicato. Nel quarto e nel quinto set però Modena riesce a riprendere in mano il match ed anche nel tie break, quando Catania si porta sul 12-11, riesce a rimontare e a mettere a segno un colpo pesante in quel della Sicilia. Il tie break finisce 15-12 per gli emiliani.