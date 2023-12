Probabili formazioni Milan-Monza: sedicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Monza, match della sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Derby lombardo dal sapore speciale per Adriano Galliani, leggenda dei rossoneri e ora amministratore delegato dei biancorossi nell’era dei primi campionati di massima serie per la squadra che ha casa all’U-Power Stadium. Si gioca a San Siro in un ambiente speciale, con fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 17 dicembre. Lunch match da non sbagliare per i rossoneri dopo la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta che ha complicato ulteriormente il cammino verso la vetta. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e nel corso della settimana i focus sulle possibili scelte degli allenatori.

MILAN – Kjaer verso il recupero, come Okafor. Il primo si prende il posto dal 1′ in difesa, l’altro è un’opzione in più a gara in corso. Musah e Reijnders a centrocampo.

MONZA – Colpani e Mota a supporto di Colombo. Gagliardini e Pessina pronti a centrocampo. D’Ambrosio, Marì e Caldirola i titolari nel reparto difensivo.

Le probabili formazioni di Milan-Monza

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sportiello, Thiaw, Kalulu, Pellegrino

Squalificati: Calabria

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo

Ballottaggi: Mota 55% – Carboni 45%

Indisponibili: Izzo, Caprari

Squalificati: Gomez