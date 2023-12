Volley, Superlega 2023/2024: Trento annienta Civitanova 3-0 e resta imbattuta

Vince e convince l’Itas Trentino, che nella partita valevole per l’ottava giornata di andata della Superlega 2023/2024 di volley maschile supera in tre set la Cucine Lube Civitanova. La formazione di Fabio Soli espugna l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche con il punteggio di 0-3 (17-25, 22-25, 16-25), consolidando la seconda posizione in classifica (ma con una partita in meno rispetto alla capolista Perugia). Mai in partita i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che dopo la sofferta vittoria al tie-break contro Taranto continuano a faticare e non riescono a sfruttare il campo di casa per avere la meglio su una delle pretendenti al titolo. Civitanova mai davvero in partita e incapace di contenere lo strapotere degli avversari.

CRONACA – Primo set dominato dall’Itas, che si porta avanti fin da subito e consolida il proprio vantaggio senza lasciare scampo ai rivali. Civitanova prova a scuotersi, ma neppure i time out chiamati da coach Blengini sortiscono gli effetti sperati. Trento domina dunque in lungo e in largo e finisce per imporsi con un netto 25-17. Decisivo il muro di Sbertoli sul set point. La Lube tenta di reagire nella seconda frazione, tuttavia l’esito è il medesimo.

Non si può dire neppure che regni l’equilibrio visto che l’inerzia è costantemente dalla parte della squadra di Soli, brava a gestire un vantaggio che oscilla tra il +2 e il +4. A Civitanova va dato il merito di provarci fino all’ultimo, ma a spuntarla è ancora l’Itas, per 25-22, grazie all’attacco di Michieletto. Il terzo set è infine una mattanza e, se ci si aspettava una reazione d’orgoglio della Lube, ciò a cui si assiste è esattamente l’opposto. Trento domina dal primo all’ultimo punto, impartendo ai padroni di casa una severa lezione. Emblematico il 25-16 finale, abbastanza sorprendente visto che, almeno sulla carta, la differenza tra i valori in campo non era così ampia.

Nell’altra sfida andata in scena alle ore 18.00, la Pallavolo Padova ha sconfitto la Farmitalia Catania con lo score di 3-1 (25-18, 18-25, 25-19, 25-18). I veneti di Jacopo Cuttini, reduci dalla sconfitta incassata a Milano ed ora ottavi in classifica, sono riusciti ad approfittare del fattore campo per conquistare la quarta vittoria. Battuta in quattro set la formazione di Waldo Kantor, che dopo il netto ko a Trento è caduta anche alla Kioene Arena di Padova, non riuscendo a lasciare l’ultima piazza.